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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» нацелился на Егора Пруцева

09 Сентября 2023 • 13:35 Комментировать

20-летний полузащитник Егор Пруцев, ныне выступающий на правах аренды за клуб «Целе», может перебраться в чемпионат Нидерландов, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере игрока проявляет роттердамский «Фейеноорд». Нидерландцы готовы побороться за Пруцева с «Ромой», ранее заявившей о намерении подписать хавбека.

Полноценный контракт Егора принадлежит белградской «Црвене Звезде». Сербский клуб готов продать футболиста за три миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 Пруцев сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отдал три голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Целе Егор Пруцев
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