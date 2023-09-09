«Фейеноорд» нацелился на Егора Пруцева

20-летний полузащитник Егор Пруцев, ныне выступающий на правах аренды за клуб «Целе», может перебраться в чемпионат Нидерландов, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере игрока проявляет роттердамский «Фейеноорд». Нидерландцы готовы побороться за Пруцева с «Ромой», ранее заявившей о намерении подписать хавбека.

Полноценный контракт Егора принадлежит белградской «Црвене Звезде». Сербский клуб готов продать футболиста за три миллиона евро.

В сезоне-2023/2024 Пруцев сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых отдал три голевых паса.