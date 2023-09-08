Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Атлетико» нацелился на форварда «Фейеноорда»

08 Сентября 2023 • 13:20 Комментировать

Нападающий Сантьяго Хименес, ныне выступающий в чемпионате Нидерландов за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант трудоустройства в одном из топ-клубов испанской Ла Лиги.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 22-летнего форварда заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» может рассмотреть вариант подписания Хименеса в следующее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше нидерландского чемпионата Сантьяго провел четыре встречи за «Фейеноорд». Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей, один из которых с 11-метровой отметки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фейеноорд Сантьяго Хименес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
13:20 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нацелился на форварда «Фейеноорда»
06 Сентября
18:57 · Нидерланды. Эредивизие
Сын ван дер Ваарта подписал контракт с «Аяксом» официально
05 Сентября
14:06 · Англия. Премьер-лига
Нерес: «Тен Хаг однажды посадил меня на скамейку из-за шутки» 2
04 Сентября
23:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался об отказе «Аякса» подписывать Сперцяна
11:46 · Россия. Премьер-лига
В «Аяксе» назвали причину срыва трансфера Сперцяна
03 Сентября
17:32 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» не смог забить в ворота «Фортуны»
15:16 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Утрехта»
02 Сентября
23:06 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 4 гола в ворота аутсайдера
02:38 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» подписал Сангаре за 35 млн евро официально
00:23 · Англия. Чемпионшип
Белла-Кочап перешёл в ПСВ – на игрока претендовали «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд официально
00:15 · Германия. Бундеслига
Соса стал игроком «Аякса» официально
01 Сентября
23:37 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» арендовал Франсишку Консейсау официально
21:22 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ объявил о возвращении Лосано официально
21:12 · Нидерланды. Эредивизие
Классен переходит в «Интер» официально
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» согласовал переход полузащитника ПСВ Сангаре
Все новости
Рекомендуем