«Атлетико» нацелился на форварда «Фейеноорда»

Нападающий Сантьяго Хименес, ныне выступающий в чемпионате Нидерландов за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант трудоустройства в одном из топ-клубов испанской Ла Лиги.

Согласно информации журналистов Todofichajes, в подписании 22-летнего форварда заинтересован мадридский «Атлетико». Руководство «матрасников» может рассмотреть вариант подписания Хименеса в следующее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше нидерландского чемпионата Сантьяго провел четыре встречи за «Фейеноорд». Нападающий записал на свой счет пять забитых мячей, один из которых с 11-метровой отметки.