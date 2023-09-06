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Сын ван дер Ваарта подписал контракт с «Аяксом» официально

06 Сентября 2023 • 18:57 Комментировать
Твенте
...
Аякс
17.09 15:30

Сын бывшего игрока «Аякса» и воспитанника амстердамского гранда Рафаэля ван дер Ваарта Дамиан подписал профессиональный контракт с экс-клубом его отца. Об этом сообщает пресс-служба «Аякса».

17-летний футболист перебрался в Амстердам из Дании, где с 2020 года находился в клубной молодёжной академии местного «Эсбьерга». Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан на сезон, выступать он будет за команду амстердамцев не старше 18 лет.

Напомним, что знаменитый отец Дамиана выступал за «Аякс» с 2000 по 2005 годы. За этот период он сыграл 156 матчей и забил 61 гол, выступал на позиции полузащитника. После играл за такие клубы как «Гамбург», мадридский «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис» и др. Был игроком национальной сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Рафаэль Ван Дер Ваарт Эсбьерг Дамиан ван дер Ваарт
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