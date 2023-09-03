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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» не смог забить в ворота «Фортуны»

03 Сентября 2023 • 17:32 Комментировать
Фортуна Ситтард
0:0
Аякс
окончен

В четвёртом туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Фортуны», соседа по центральной части турнирной таблицы. Удивительно, но амстердамцы имели ощутимый перевес только в контроле мяча. Уже на 10-й минуте хозяева били пенальти, но Нослин Тейяни послал мяч мимо ворот. Еще более удивительно, что больше реально опасных моментов попросту не было. Нулевая ничья - закономерный результат. У «Аякса» пять очков, у соперника - шесть.

Протокол игры  
Фортуна Ситтард0:0Аякс
Пандур ИворПинту ИвуГут РодригоСиовас ДимитрисДейкс Митчелл  65' 73' (Вита Реми ( 73') Дуарте ДеройРозье Лорейнц  90'Кордоба Иньиго 88' (Озьякуп Огузхан ( 88') Халилович Ален 88' (Гриффит Иман ( 88') Нослин Тейяни 88' (Оратмангун Рагнар ( 88'  90') Бельхейр Мухамед 64' (Сирхейс Кай ( 64')
Запасные: Маркело НатангелоРобберехт МиланФофана СадикХендрикс ТомКопманс ЛюкФерати Арианит
Гортер ДжейРенсх Девайн 62' (Гааей Антон ( 62') Шутало ЙосипХато ЙоррельАвила Гастон  36'Ван ден Бомен БранкоТахирович Бенджамин 72' (Тейлор Кеннет ( 72') Хлинссон КристианМикаутадзе ЖоржБоргес Карлос 72' (Годс Мика ( 72') Бробби Брайан  45' 62' (Акпом Чуба ( 62')
Запасные: Рамай ДиантСетфорд ЧарлиВос СилваноАэртссен ОливьеСалах-Эддин АнассМедич Яков
03 сентября. Стадион "Фортуна Ситтард".

 

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Аякс Фортуна Ситтард
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