«Аякс» не смог забить в ворота «Фортуны»

В четвёртом туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Фортуны», соседа по центральной части турнирной таблицы. Удивительно, но амстердамцы имели ощутимый перевес только в контроле мяча. Уже на 10-й минуте хозяева били пенальти, но Нослин Тейяни послал мяч мимо ворот. Еще более удивительно, что больше реально опасных моментов попросту не было. Нулевая ничья - закономерный результат. У «Аякса» пять очков, у соперника - шесть.