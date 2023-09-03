«Аякс» не смог забить в ворота «Фортуны»

В четвёртом туре Эредивизии «Аякс» гостил у «Фортуны», соседа по центральной части турнирной таблицы. Удивительно, но амстердамцы имели ощутимый перевес только в контроле мяча. Уже на 10-й минуте хозяева били пенальти, но Нослин Тейяни послал мяч мимо ворот. Еще более удивительно, что больше реально опасных моментов попросту не было. Нулевая ничья - закономерный результат. У «Аякса» пять очков, у соперника - шесть.
Протокол игры
Пандур Ивор•Пинту Иву•Гут Родриго•Сиовас Димитрис•Дейкс Митчелл 65'73' (Вита Реми (73') •Дуарте Дерой•Розье Лорейнц• 90'Кордоба Иньиго88' (Озьякуп Огузхан (88') •Халилович Ален88' (Гриффит Иман (88') •Нослин Тейяни88' (Оратмангун Рагнар (88') • 90'Бельхейр Мухамед64' (Сирхейс Кай (64')
Гортер Джей•Ренсх Девайн62' (Гааей Антон (62') •Шутало Йосип•Хато Йоррель•Авила Гастон• 36'Ван ден Бомен Бранко•Тахирович Бенджамин72' (Тейлор Кеннет (72') •Хлинссон Кристиан•Микаутадзе Жорж•Боргес Карлос72' (Годс Мика (72') •Бробби Брайан 45'62' (Акпом Чуба (62')
03 сентября. Стадион "Фортуна Ситтард".
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