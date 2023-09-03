Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Утрехта»

03 Сентября 2023 • 15:16 Комментировать
Утрехт
1:5
Фейеноорд
окончен

Стартовавший с поражений «Утрехт» в четвёртом туре Эредивизии играл против чемпионов из «Фейеноорда». Подобие интриги сохранялось недолго, ведь гости начали забивать уже с восьмой минуты и остановились при счете 5:1. Сантьяго Томас Хименес оформил дубль.

«Фейеноорд» с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей вышел на второе место с 8 очками, соперник - на самом дне.

Протокол игры  
Утрехт1:5Фейеноорд
  8'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
(1:1) Фламинго Райан19'  
  28'Стенгс Келвин (1:2)
  46'Хименес Сантьяго Томас (1:3)
  72'Уэда Аясэ (1:4)
  90'Минте Янкуба (1:5)
Баркас ВасилисТер Авест ХиддеВан дер Хорн МайкМодибо Саньян 86' (Ван дер Марел Марк ( 86') Эль-Каруани СуфьянБоздоган ДжанФламинго Райан 77' (Йенсен Виктор ( 77') Тоорнстра Йенс  57' 77' (Фрауло Оскар ( 77') Азаркан Маруан 64' (Рамселар Барт ( 64') Лидберг Исак 64' (Ромени Оле ( 64') Сёнтьенс Матс
Запасные: Виргевер НикРаатси КэлвинИкбал ЗиданБрандерхорст МаттейсБауссайд ОтманЛабьяд Закария
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 74' (Ниукоп Барт ( 74') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсТимбер Квинтен 86' (Лингр Ондржей ( 86') Пайшао Игор 55' (Уэда Аясэ ( 55') Стенгс Келвин 86' (Зерруки Рамиз ( 86') Иванушец ЛукаХименес Сантьяго Томас 55' (Минте Янкуба ( 55')
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасЛампру КостантиносЗекиель ДживайДжаханбахш АлирезаСейер ЛеоБелен Томас
03 сентября. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Утрехт Фейеноорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Утрехт Утрехт
Фейеноорд Фейеноорд
1
5
4.50 4.10 1.66
Видео
4 мин
Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
Аякс Аякс
0
0
7.00 5.00 1.37
Видео
4 мин
Волендам Волендам
Твенте Твенте
0
0
4.70 4.00 1.66
Видео
03.09.23 в 17:45
Витесс Витесс
АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар
3.75 3.90 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
15:16 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Утрехта»
02 Сентября
23:06 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ забил 4 гола в ворота аутсайдера
02:38 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» подписал Сангаре за 35 млн евро официально
00:23 · Англия. Чемпионшип
Белла-Кочап перешёл в ПСВ – на игрока претендовали «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд официально
00:15 · Германия. Бундеслига
Соса стал игроком «Аякса» официально
01 Сентября
23:37 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» арендовал Франсишку Консейсау официально
21:22 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ объявил о возвращении Лосано официально
21:12 · Нидерланды. Эредивизие
Классен переходит в «Интер» официально
17:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» согласовал переход полузащитника ПСВ Сангаре
15:32 · Германия. Бундеслига
Борна Соса — новый игрок «Аякса»
10:35 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» продаёт Лосано в ПСВ
08:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Интер» хочет усилиться известным нидерландским полузащитником
31 Августа
23:09 · Нидерланды. Эредивизие
Жоан Бакайоко не покинет ПСВ этим летом слухи
13:00 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «В «Аяксе» тебя формируют как человека и профессионала» эксклюзив
30 Августа
13:26 · Нидерланды. Эредивизие
​«Ювентус» подписывает талантливого игрока из Нидерландов
Все новости
Рекомендуем