«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Утрехта»

Стартовавший с поражений «Утрехт» в четвёртом туре Эредивизии играл против чемпионов из «Фейеноорда». Подобие интриги сохранялось недолго, ведь гости начали забивать уже с восьмой минуты и остановились при счете 5:1. Сантьяго Томас Хименес оформил дубль.

«Фейеноорд» с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей вышел на второе место с 8 очками, соперник - на самом дне.