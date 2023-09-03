«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Утрехта»

Стартовавший с поражений «Утрехт» в четвёртом туре Эредивизии играл против чемпионов из «Фейеноорда». Подобие интриги сохранялось недолго, ведь гости начали забивать уже с восьмой минуты и остановились при счете 5:1. Сантьяго Томас Хименес оформил дубль.
«Фейеноорд» с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей вышел на второе место с 8 очками, соперник - на самом дне.
Протокол игры
|8'Хименес Сантьяго Томас (0:1)
|(1:1) Фламинго Райан19'
|28'Стенгс Келвин (1:2)
|46'Хименес Сантьяго Томас (1:3)
|72'Уэда Аясэ (1:4)
|90'Минте Янкуба (1:5)
Баркас Василис•Тер Авест Хидде•Ван дер Хорн Майк•Модибо Саньян86' (Ван дер Марел Марк (86') •Эль-Каруани Суфьян•Боздоган Джан•Фламинго Райан77' (Йенсен Виктор (77') •Тоорнстра Йенс 57'77' (Фрауло Оскар (77') •Азаркан Маруан64' (Рамселар Барт (64') •Лидберг Исак64' (Ромени Оле (64') •Сёнтьенс Матс
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот74' (Ниукоп Барт (74') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Тимбер Квинтен86' (Лингр Ондржей (86') •Пайшао Игор55' (Уэда Аясэ (55') •Стенгс Келвин86' (Зерруки Рамиз (86') •Иванушец Лука•Хименес Сантьяго Томас55' (Минте Янкуба (55')
03 сентября. Стадион "Галгенваард" (Утрехт).
Бан пользователя