ПСВ забил 4 гола в ворота аутсайдера

В четвёртом туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у «Валвейка», исключительно проигрывающего на старте сезона. Главный аутсайдер сегодня держался на протяжении 43 минут, после чего сдался, 4:0 в итоге. Результативно пробивали Йоэй Веерман, Ноа Ланг, Люк де Йонг и Малик Тильман.

ПСВ с 9 очками возглавил таблицу, хотя провёл на один матч меньше, чем некоторые конкуренты.