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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 4 гола в ворота аутсайдера

02 Сентября 2023 • 23:06 Комментировать
Валвейк
0:4
ПСВ
окончен

В четвёртом туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у «Валвейка», исключительно проигрывающего на старте сезона. Главный аутсайдер сегодня держался на протяжении 43 минут, после чего сдался, 4:0 в итоге. Результативно пробивали Йоэй Веерман, Ноа Ланг, Люк де Йонг и Малик Тильман.

ПСВ с 9 очками возглавил таблицу, хотя провёл на один матч меньше, чем некоторые конкуренты.

Протокол игры  
Валвейк0:4ПСВ
  44'Веерман Йоэй (0:1)
  53'Ланг Ноа (0:2)
  64'Де Йонг Люк (0:3)
  86'Тильман Малик (0:4)
Вассен ЭтьеннЛеливелд ЮлианГаари ЖюрьенБрума Джеффри 82' (Адевойе Шоун ( 82') Мейерс АронБаккали Закария 62' (Маргарет Рихонелл ( 62') Фелида КевинУкили Яссин 71' (Румерату Годфрид ( 71') Клеонизе Денильо 62' (Нимейер Рёвен ( 62') Мин Давид 62' (Локеза Крис ( 62') Крамер Михил
Запасные: Ван ден Бёйс ДариоВруг ПатрикЛутонда ТьерриМеир РазСпенкелинк МаркВайдманн ДаудаХауэн Йерун
Бенитес ВальтерДест Серджиньо 84' (Самбо Шуранди ( 84') Схаутен ЙердиРамальо АндреВан Анхольт ПатрикТиль ГусВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 72' (Тильман Малик ( 72') Сайбари Исмаэль 72' (Пепи Рикардо ( 72') Ланг Ноа 85' (Бабади Исаак ( 85') Де Йонг Люк 72' (Вертессен Йорбе ( 72')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойБоскальи Оливье
02 сентября. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).

 

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ПСВ Валвейк
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