ПСВ забил 4 гола в ворота аутсайдера

В четвёртом туре чемпионата Нидерландов ПСВ гостил у «Валвейка», исключительно проигрывающего на старте сезона. Главный аутсайдер сегодня держался на протяжении 43 минут, после чего сдался, 4:0 в итоге. Результативно пробивали Йоэй Веерман, Ноа Ланг, Люк де Йонг и Малик Тильман.
ПСВ с 9 очками возглавил таблицу, хотя провёл на один матч меньше, чем некоторые конкуренты.
Протокол игры
|44'Веерман Йоэй (0:1)
|53'Ланг Ноа (0:2)
|64'Де Йонг Люк (0:3)
|86'Тильман Малик (0:4)
Вассен Этьенн•Леливелд Юлиан•Гаари Жюрьен•Брума Джеффри82' (Адевойе Шоун (82') •Мейерс Арон•Баккали Закария62' (Маргарет Рихонелл (62') •Фелида Кевин•Укили Яссин71' (Румерату Годфрид (71') •Клеонизе Денильо62' (Нимейер Рёвен (62') •Мин Давид62' (Локеза Крис (62') •Крамер Михил
Бенитес Вальтер•Дест Серджиньо84' (Самбо Шуранди (84') •Схаутен Йерди•Рамальо Андре•Ван Анхольт Патрик•Тиль Гус•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан72' (Тильман Малик (72') •Сайбари Исмаэль72' (Пепи Рикардо (72') •Ланг Ноа85' (Бабади Исаак (85') •Де Йонг Люк72' (Вертессен Йорбе (72')
Запасные: Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Боскальи Оливье
02 сентября. Стадион "Мандемейкерс" (Ваалвийк).
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