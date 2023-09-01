Вингер «Аякса» Франсишку Консейсау вернулся в «Порту».

Пресс-служба «драконов» официально объявила об аренде 20-летнего игрока, рассчитанной до конца сезона. Сделка включает в себя опцию последующего выкупа.

Именно из «Порту» Консейсау перешёл в «Аякс» летом прошлого года за 5 млн евро. В составе амстердамского коллектива португалец провёл в общей сложности 28 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Контракт футболиста с нидерландским грандом рассчитан до середины 2027 года.

Франсишку Консейсау – сын нынешнего главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.