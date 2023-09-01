Мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано официально возвращается в эйндховенский ПСВ. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Сумма компенсации от нидерландского клуба «Наполи» по данным Transfermarkt составила 15 млн евро. Сам портал оценивает 28-летнего мексиканца в 25 млн евро.

Напомним, Лосано являлся частью ПСВ с 2017 по 2019 годы. После перебрался в Серию А, где в рядах «Наполи» впоследствии стал чемпионом Италии (2023) и обладателем Кубка страны (2020).

В минувшем сезоне отличился за неаполитанский клуб всего четырьмя голами и четырьмя ассистами во всех турнирах.