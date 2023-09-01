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ПСВ объявил о возвращении Лосано официально

01 Сентября 2023 • 21:22 Комментировать
Валвейк
...
ПСВ
Через 21 ч. 46 мин.

Мексиканский вингер «Наполи» Ирвинг Лосано официально возвращается в эйндховенский ПСВ. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского клуба.

Сумма компенсации от нидерландского клуба «Наполи» по данным Transfermarkt составила 15 млн евро. Сам портал оценивает 28-летнего мексиканца в 25 млн евро.

Напомним, Лосано являлся частью ПСВ с 2017 по 2019 годы. После перебрался в Серию А, где в рядах «Наполи» впоследствии стал чемпионом Италии (2023) и обладателем Кубка страны (2020).

В минувшем сезоне отличился за неаполитанский клуб всего четырьмя голами и четырьмя ассистами во всех турнирах.

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ПСВ Наполи Ирвинг Лосано трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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