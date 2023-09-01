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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Классен переходит в «Интер» официально

01 Сентября 2023 • 21:12 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
1 6.80 X 5.20 2 1.40
03.09 15:30

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен продолжит карьеру в миланском «Интере».

Нидерландский футболист оформил переход в стан «нерадзурри», подписав краткосрочный контракт. По некоторым данным, «Интеру» не пришлось платить компенсацию за трансфер 30-летнего хавбека.

Дэви Классен – воспитанник «Аякса». В 2017 году он перебрался английский «Эвертон», а позднее представлял цвета немецкого «Вердера», пока в 2020 году не вернулся в родной для себя клуб. В общей сложности в активе игрока 93 забитых мяча и 50 результативных передач в 321 матче за амстердамский коллектив во всех соревнованиях.

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