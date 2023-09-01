«Наполи» продаёт Лосано в ПСВ

Мексиканский вингер Ирвинг Лосано покидает «Наполи» и возвращается в нидерландский ПСВ. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Как информирует источник, до конца сегодняшнего дня атакующий полузащитник прилетит в Эйндховен и пройдет медицинское обследование. За трансфер Лосано руководство ПСВ заплатит 12,2 миллиона евро.

Напомним, что Ирвинг уже выступал за нидерландский клуб с 2017 по 2019 год.

В прошлом сезоне мексиканец принял участие в 32 поединках чемпионата Италии, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.