«Интер» хочет усилиться известным нидерландским полузащитником

Опытный нидерландский полузащитник Дэви Классен, выступающий на родине за амстердамский «Аякс», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Согласно сведениям источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» может попытаться подписать Классена перед закрытием летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 46 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.