Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Интер» хочет усилиться известным нидерландским полузащитником

01 Сентября 2023 • 08:40 Комментировать

Опытный нидерландский полузащитник Дэви Классен, выступающий на родине за амстердамский «Аякс», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Согласно сведениям источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» может попытаться подписать Классена перед закрытием летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне полузащитник поучаствовал в 46 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Дэви Классен трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.09.23 в 21:00
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
2.26 3.80 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
10:35 · Нидерланды. Эредивизие
«Наполи» продаёт Лосано в ПСВ
08:40 · Нидерланды. Эредивизие
«Интер» хочет усилиться известным нидерландским полузащитником
31 Августа
23:09 · Нидерланды. Эредивизие
Жоан Бакайоко не покинет ПСВ этим летом слухи
13:00 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «В «Аяксе» тебя формируют как человека и профессионала» эксклюзив
30 Августа
13:26 · Нидерланды. Эредивизие
​«Ювентус» подписывает талантливого игрока из Нидерландов
11:03 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» подписал грузинского нападающего
28 Августа
20:45 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» может усилиться грузинским форвардом
27 Августа
21:29 · Англия. Премьер-лига
Кудус стал игроком «Вест Хэма» официально
20:31 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ приблизился к возвращению Лосано слухи
18:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» поиздевался над новичком, забив 6 мячей
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Кудус подписал контракт с «Вест Хэмом»
16:21 · Нидерланды. Эредивизие
​Матч «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов прерван
12:19 · Англия. Премьер-лига
Кудус прошёл медосмотр в «Вест Хэме»
11:10 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» хочет подписать аргентинского полузащитника из МЛС
09:24 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ хочет вернуть Лосано
Все новости
Рекомендуем