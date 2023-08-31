Вингер эйндховенского ПСВ Жоан Бакайоко не сменит клубную прописку в последние часы трансферного окна.

По информации журналиста Саши Тавольери, решение остаться в Нидерландах стало выбором игрока. Сообщается, что бельгийский игрок отказался от предложения «Брентфорда», который сегодня днём предложил за игрока 40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Бёрнли» и «Ливерпуля».

Напомним, что Бакайоко выступает за ПСВ с 2022 года. На старте нового сезона на счету игрока сборной Бельгии семь матчей в рамках всех турниров и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 10 миллионов евро.