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Жоан Бакайоко не покинет ПСВ этим летом слухи

31 Августа 2023 • 23:09 Комментировать
Валвейк
...
ПСВ
02.09 21:00

Вингер эйндховенского ПСВ Жоан Бакайоко не сменит клубную прописку в последние часы трансферного окна.

По информации журналиста Саши Тавольери, решение остаться в Нидерландах стало выбором игрока. Сообщается, что бельгийский игрок отказался от предложения «Брентфорда», который сегодня днём предложил за игрока 40 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе «Бёрнли» и «Ливерпуля».

Напомним, что Бакайоко выступает за ПСВ с 2022 года. На старте нового сезона на счету игрока сборной Бельгии семь матчей в рамках всех турниров и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ трансферы футбола - лето 2023 Жоан Бакайоко
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