​«Ювентус» подписывает талантливого игрока из Нидерландов

Защитник Ливано Комененсиа переходит из ПСВ в «Ювентус». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «старая синьора» договорилась о трансфере 19-летнего футболиста примерно за 3 миллиона евро.

В ближайшее время Комененсиа пройдёт медицинское обследование для туринского клуба. Если проблем выявлено не будет, футболист заключит трудовое соглашение с грандом Серии А.

Стоит сказать, что за первую команду ПСВ Ливано Комененсиа ещё не играл. Защитник представляет молодёжный состав.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи».