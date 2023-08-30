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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Ювентус» подписывает талантливого игрока из Нидерландов

30 Августа 2023 • 13:26 Комментировать

Защитник Ливано Комененсиа переходит из ПСВ в «Ювентус». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «старая синьора» договорилась о трансфере 19-летнего футболиста примерно за 3 миллиона евро.

В ближайшее время Комененсиа пройдёт медицинское обследование для туринского клуба. Если проблем выявлено не будет, футболист заключит трудовое соглашение с грандом Серии А.

Стоит сказать, что за первую команду ПСВ Ливано Комененсиа ещё не играл. Защитник представляет молодёжный состав.

Ближайший матч Серии А «Ювентус» проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Эмполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСВ трансферы футбола - лето 2023 Ливано Комененсиа
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