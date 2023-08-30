«Аякс» подписал грузинского нападающего

Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, выступавший во Франции за «Метц», продолжит карьеру в нидерландском чемпионате. Контракт с 22-летним футболистом заключил амстердамский «Аякс».

Как сообщает пресс-служба клуба, стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2028 года. Сумма сделки не разглашается, однако, согласно данным портала Transfermarkt, стоимость трансфера оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Микаутадзе принял участие в трех поединках чемпионата Франции, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.