«Аякс» может усилиться грузинским форвардом

Грузинский нападающий «Меца» Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в рядах амстердамского гранда – «Аякса». Новостью делится в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, обсуждение будущей сделки между двумя клубами уже дошло до завершающего этапа. Официально о трансфере будет объявлено завтра, если всё пройдёт гладко.

Напомним, что молодой грузин отлично сыграл в прошлом сезоне французской Лиги 2 – он отличился 23 голами, а также оформил восемь ассистов. Также будущий новичок «Аякса» является игроком национальной сборной Грузии.