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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» может усилиться грузинским форвардом

28 Августа 2023 • 20:45 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
03.09 15:30

Грузинский нападающий «Меца» Жорж Микаутадзе может продолжить карьеру в рядах амстердамского гранда – «Аякса». Новостью делится в своих соцсетях Фабрицио Романо.

Как сообщает инсайдер, обсуждение будущей сделки между двумя клубами уже дошло до завершающего этапа. Официально о трансфере будет объявлено завтра, если всё пройдёт гладко.

Напомним, что молодой грузин отлично сыграл в прошлом сезоне французской Лиги 2 – он отличился 23 голами, а также оформил восемь ассистов. Также будущий новичок «Аякса» является игроком национальной сборной Грузии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мец Жорж Микаутадзе
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