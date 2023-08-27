Руководство ПСВ приблизилось к возвращению мексиканского форварда «Наполи» Ирвинга Лосано.

По информации журналиста Даниэля Рейеса Вильясеньора, клубы продуктивно ведут переговоры о трансфере нападающего, стоимость перехода которого может составить около 15 миллионов евро. Сообщается, что «Наполи» сохранит процент от следующей продажи футболиста, а сам Ирвинг положительно оценивает идею возвращения в клуб, в котором мексиканец добился успеха и где его очень любят.

Напомним, что Ирвинг Лосано выступает за «Наполи» с 2019 года. На его счету три гола при трёх ассистах в прошлом розыгрыше Серии А, что помогло «партенопейцам» выиграть долгожданный чемпионский титул. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 25 миллионов евро.