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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» поиздевался над новичком, забив 6 мячей

27 Августа 2023 • 18:30 Комментировать
Фейеноорд
6:1
Алмере Сити
окончен

После двух ничейных результатов на старте сезона «Фейеноорд» наконец-то победил, сыграв дома против новичков из «Алмере Сити». Уже к 19-й минуте роттердамцы громили противника, а после перерыва забили еще столько же - 6:1. У Сантьяго Томаса Хименеса дубль, а его команда с 5 очками поднялась на шестое место. Дебютанты замыкают таблицу.

Протокол игры  
Фейеноорд6:1Алмере Сити
(1:0) Хименес Сантьяго Томас4'  
(2:0) Пайшао Игор10'  
(3:0) Гертрейда Лютсхарел19'  
(4:0) Виффер Матс50'  
(5:0) Хименес Сантьяго Томас66'  
  89'Jochem Ritmeester van de Kamp (5:1)
(6:1) Тимбер Квинтен90'  
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 61' (Белен Томас ( 61') Ганцко ДавидХартман Квилиндси 77' (Зекиель Дживай ( 77') Виффер Матс 71' (Уэда Аясэ ( 71') Тимбер КвинтенМинте Янкуба 62' (Сейер Лео ( 62') Стенгс КелвинПайшао Игор 71' (Зерруки Рамиз ( 71') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Лопес МаркосВан Ден Белт ТомасДилросун ДжавайроКасанвирджо НерайшоЛампру КостантиносДжаханбахш АлирезаХендрикс Рамон
Баккер НординАкуджоби ХамдиВан Брюген ДамианБарбе Тео 79' (Катлайн Йоанн ( 79') Флоранюс ШерелКопмейнерс ПерПенья Альваро 62' (Jochem Ritmeester van de Kamp ( 62') Ван ла Парра Райив 79' (Хансен Корнелиус ( 79') Дёйвестейн Лансе  44'Лимбомбе Антони 35' (Ресинк Стейе ( 35') Робине Тома 79' (Маменги Кристофер ( 79')
Запасные: Якобс ЙоейПуриэль ДжеффриJose PascualКеллер СтейнJoel van der WiltManel RoyoПолл Томас
27 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Фейеноорд Алмере Сити
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