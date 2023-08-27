«Фейеноорд» поиздевался над новичком, забив 6 мячей

После двух ничейных результатов на старте сезона «Фейеноорд» наконец-то победил, сыграв дома против новичков из «Алмере Сити». Уже к 19-й минуте роттердамцы громили противника, а после перерыва забили еще столько же - 6:1. У Сантьяго Томаса Хименеса дубль, а его команда с 5 очками поднялась на шестое место. Дебютанты замыкают таблицу.