«Фейеноорд» поиздевался над новичком, забив 6 мячей

После двух ничейных результатов на старте сезона «Фейеноорд» наконец-то победил, сыграв дома против новичков из «Алмере Сити». Уже к 19-й минуте роттердамцы громили противника, а после перерыва забили еще столько же - 6:1. У Сантьяго Томаса Хименеса дубль, а его команда с 5 очками поднялась на шестое место. Дебютанты замыкают таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Хименес Сантьяго Томас4'
|(2:0) Пайшао Игор10'
|(3:0) Гертрейда Лютсхарел19'
|(4:0) Виффер Матс50'
|(5:0) Хименес Сантьяго Томас66'
|89'Jochem Ritmeester van de Kamp (5:1)
|(6:1) Тимбер Квинтен90'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот61' (Белен Томас (61') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси77' (Зекиель Дживай (77') •Виффер Матс71' (Уэда Аясэ (71') •Тимбер Квинтен•Минте Янкуба62' (Сейер Лео (62') •Стенгс Келвин•Пайшао Игор71' (Зерруки Рамиз (71') •Хименес Сантьяго Томас
Баккер Нордин•Акуджоби Хамди•Ван Брюген Дамиан•Барбе Тео79' (Катлайн Йоанн (79') •Флоранюс Шерел•Копмейнерс Пер•Пенья Альваро62' (Jochem Ritmeester van de Kamp (62') •Ван ла Парра Райив79' (Хансен Корнелиус (79') •Дёйвестейн Лансе• 44'Лимбомбе Антони35' (Ресинк Стейе (35') •Робине Тома79' (Маменги Кристофер (79')
27 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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