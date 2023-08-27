​Матч «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов прерван

В воскресенье «Фейеноорд» проводит домашний матч чемпионата Нидерландов против «Алмере Сити». Уже на восьмой минуте игра была прервана. Причина заключается в плохих погодных условиях – в Роттердаме ливень и сильная гроза.
Участники матча ушли в подтрибунное помещение и ждут улучшения погоды, чтобы продолжить встречу. На табло горит счёт 1:0.
Следить за тем, как развиваются события в матче «Фейеноорд» - «Алмере Сити», можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.
Отметим, что «Фейеноорд» является действующим чемпионом Нидерландов.
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