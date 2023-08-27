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«Аякс» хочет подписать аргентинского полузащитника из МЛС

27 Августа 2023 • 11:10 Комментировать

Хавбек сборной Аргентины и «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада может продолжить карьеру в Европе. По информации 90min, в услугах футболиста заинтересован амстердамский «Аякс».

Нидерландский гранд рассматривает южноамериканца в качестве альтернативы Мохаммеду Кудусу, которого может подписать лондонский «Вест Хэм». «Атланта» готова продать 22-летнего игрока, если получит хорошее денежное предложение.

В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 24 поединках, забил девять мячей и сделал десять результативных передач. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

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Аякс Атланта Юнайтед Тьяго Альмада трансферы футбола - лето 2023
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