Паскаль Янсен установил новый рекорд АЗ, побив достижения Вербека и ван Галя

Нидерландский АЗ, когда-то финалист Кубка УЕФА, снова выступает в еврокубках, на сей раз клуб пытается пробиться в групповой раунд Лиги конференций. В четверг команда сразилась с норвежским «Бранном», это был первый матч двухраундового противостояния, и он закончился вничью - 1:1.

Для наставника АЗ, Паскаля Янсена, это был 32-й матч у руля клуба в еврокубках. По этому показателю Янсен вышел на единоличное первое место в истории АЗ, оставив позади двоих - Гертьяна Вербека с 31 матчем в период с 2010 по 2013 год и Луи ван Галя, который руководил клубом из Алкмаара как раз перед Вербеком.