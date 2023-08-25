​Дест объяснил переход из «Барселоны» в ПСВ

Защитник Серджино Дест объяснил, почему решил перебраться из «Барселоны» в ПСВ в летнее трансферное окно. По словам 22-летнего американца, для него важно получать больше игровой практики.

«Я хочу больше играть, развиваться и становиться лучше. По ходу карьеры вам приходится принимать определённые решения. В ПСВ я чувствую себя хорошо. Мы можем стать чемпионами Нидерландов и хотим пройти в групповой этап Лиги чемпионов на следующей неделе», - сказал Дест журналистам.

Отметим, что в первом матче раунда плей-офф за место в группе Лиги чемпионов ПСВ сыграл вничью с «Рейнджерсом» на выезде (2:2).