Тренер «Аякса»: Похоже, это был последний матч Кудуса

Наставник «Аякса» Морис Стейн намекнул на уход полузащитника Мохаммеда Кудуса после матча квалификации Лиги Европы против «Лудогорца».

«Кудус сыграл невероятно важную роль, забив три гола. Мы дали ему отдохнуть, он это заслужил. Похоже, это был его последний матч за «Аякс», — приводит слова главного тренера амстердамцев ESPN. Также Стейн отметил, что ганец является одним из лучших игроков своего клуба, способным забить или отдать результативную передачу.

Ранее появилась информация, что Кудус приблизился к переходу в английский «Вест Хэм» за 41,5 миллиона евро. 23-летний полузащитник выступает за «Аякс» с 2020 года, выиграв два золота нидерландского Эредивизие.