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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Сборную Нидерландов может возглавить... женщина

24 Августа 2023 • 01:50 Комментировать

Женская сборная Англии очень удачно выступила на прошедшем чемпионате мира - англичанки вышли в финал турнира, хотя там проиграли испанкам.

И теперь наставницу английской сборной Сарину Вигман слухи отправляют в руководители мужской сборной. Возможно, даже английской, вместо Гарета Саутгейта, а издание The Telegraph, считает, что Сарина может возглавить мужскую сборную Нидерландов, если там решат расстаться с не очень убедительно работающим Рональдом Куманом.

Вигман сейчас 53 года, она родилась в Гааге, и уже успела привести как английскую, так и сборную Нидерландов к титулам чемпионов Европы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии сборная Нидерландов Сарина Вигман
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