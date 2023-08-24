​Сборную Нидерландов может возглавить... женщина

Женская сборная Англии очень удачно выступила на прошедшем чемпионате мира - англичанки вышли в финал турнира, хотя там проиграли испанкам.

И теперь наставницу английской сборной Сарину Вигман слухи отправляют в руководители мужской сборной. Возможно, даже английской, вместо Гарета Саутгейта, а издание The Telegraph, считает, что Сарина может возглавить мужскую сборную Нидерландов, если там решат расстаться с не очень убедительно работающим Рональдом Куманом.

Вигман сейчас 53 года, она родилась в Гааге, и уже успела привести как английскую, так и сборную Нидерландов к титулам чемпионов Европы.