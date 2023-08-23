Бывший нападающий сборной Нидерландов Бас Дост стал футболистом НЕКа из Неймегена.

Подтверждение перехода экс-форварда «Вольфсбурга», «Айнтрахта» и «Спортинга» появилось в социальных сетях коллектива Эредивизие. Сообщается, что контракт 34-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

«Я позитивно оценивал переговоры с НЕКом, и с первого дня у меня возникло ощущение, что в клубе хотят меня видеть. Кроме того, мне понравились истории о клубе и городе. Я в хорошей форме и хотел бы как можно скорее доказать команде свою важность», — рассказал Дост, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Напомним, что предыдущим коллективом Баса был «Утрехт», в футболке которого нападающий забил девять голов в 24 матчах прошедшего сезона.