«Аякс» уверен, что в последние дни трансферного за Кудусом обратится топ-клуб

Амстердамский «Аякс» пока не спешит продавать своего нападающего Мохаммеда Кудуса лондонскому «Вест Хэму». По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский клуб уверен, что в последние дни трансферного окна за ганцем придёт топ-клуб.

Напомним, «Аякс» оценивает своего нападающего в сумму около 40 миллионов евро. Ранее к футболисту присматривался лондонский «Челси», но интерес «пенсионеров» в последнее время приутих.

Кудус в прошлом сезоне забил 11 голов в чемпионате Нидерландов. Ещё 5 мячей ганец забил в еврокубках. Мохаммед имеет со своим нынешним клубом контракт до лета 2025 года.