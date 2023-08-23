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«Аякс» уверен, что в последние дни трансферного за Кудусом обратится топ-клуб

23 Августа 2023 • 10:03 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Аякс
03.09 15:30

Амстердамский «Аякс» пока не спешит продавать своего нападающего Мохаммеда Кудуса лондонскому «Вест Хэму». По информации от журналиста Фабрицио Романо, нидерландский клуб уверен, что в последние дни трансферного окна за ганцем придёт топ-клуб.

Напомним, «Аякс» оценивает своего нападающего в сумму около 40 миллионов евро. Ранее к футболисту присматривался лондонский «Челси», но интерес «пенсионеров» в последнее время приутих.

Кудус в прошлом сезоне забил 11 голов в чемпионате Нидерландов. Ещё 5 мячей ганец забил в еврокубках. Мохаммед имеет со своим нынешним клубом контракт до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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