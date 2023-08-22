Защитник Гастон Авила пополнил состав «Аякса», перебравшись из бельгийского «Антверпена». Об этом амстердамский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Сумма трансфера составила 12,5 млн евро, однако она может вырасти до 14,4 млн за счет бонусных выплат. 21-летний Авила подписал с «Аяксом» трудовой договор до лета 2028 года. Аргентинец будет выступать в Нидерландах под 30-м номером.

Новый сезон «Аякс» начал без поражений. В двух турах чемпионата Нидерландов команда одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Предстоящим соперником «Аякса» станет «Лудогорец». Первый матч заключительного отборочного раунда Лиги Европы состоится 24 августа в 21:00 по мск.