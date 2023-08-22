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«Сассуоло» арендовал у «Фейеноорда» защитника сборной Норвегии официально

22 Августа 2023 • 17:19 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
27.08 21:45

Крайний защитник «Фейеноорда» Маркус Педерсен проведёт новый сезон в «Сассуоло» на правах аренды. Об этом итальянский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Отмечается, что арендное соглашение между сторонами рассчитано на один год. Кроме того, договор включает опцию возможного выкупа игрока в конце сезона.

По сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость аренды составила один миллион евро. Рыночная стоимость Педерсена оценивается в семь миллионов евро.

На счету защитника 18 игр за сборную Норвегии, в которых он сделал три голевых паса и получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Сассуоло Маркус Педерсен трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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