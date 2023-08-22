«Барселона» хотела приобрести Кудуса, но возникла одна проблема

Каталонская «Барселона» после продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ» хотела приобрести у амстердамского «Аякса» нападающего Мохаммеда Кудуса. По информации от инсайдера Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» всерьёз интересовались ганцем, но руководство клуба спугнул запрашиваемый ценник в размере 40 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Барселона» не исключила Кудуса из списка трансферных целей и может подписать футболиста в будущем. Сейчас Мохаммед довольно близок к переходу в «Вест Хэм», но «молотобойцы» пока не могут согласовать сумму компенсации.

Напомним, Кудус способен сыграть как в центре нападения, так и на правом фланге атаки и на позиции «десятки».