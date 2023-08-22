Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Барселона» хотела приобрести Кудуса, но возникла одна проблема

22 Августа 2023 • 15:42 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
27.08 18:30

Каталонская «Барселона» после продажи Усмана Дембеле в «ПСЖ» хотела приобрести у амстердамского «Аякса» нападающего Мохаммеда Кудуса. По информации от инсайдера Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» всерьёз интересовались ганцем, но руководство клуба спугнул запрашиваемый ценник в размере 40 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Барселона» не исключила Кудуса из списка трансферных целей и может подписать футболиста в будущем. Сейчас Мохаммед довольно близок к переходу в «Вест Хэм», но «молотобойцы» пока не могут согласовать сумму компенсации.

Напомним, Кудус способен сыграть как в центре нападения, так и на правом фланге атаки и на позиции «десятки».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
16:15 · Россия. Премьер-лига
Пиццелли считает, что заиграть в «Аяксе» Сперцяну может помешать менталитет
15:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» хотела приобрести Кудуса, но возникла одна проблема
21 Августа
20:37 · Нидерланды. Эредивизие
Йосип Шутало стал игроком «Аякса» официально
12:49 · Германия. Бундеслига
Гертрёйда может стать футболистом «Баварии» слухи
10:00 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» объявила о трансфере Деста 1 официально
20 Августа
20:47 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» интересуется аргентинским талантом «Ювентуса» слухи
17:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» чудом избежал поражения в дерби
13:48 · Нидерланды. Эредивизие
Защитник «Барселоны» Дест перейдёт в ПСВ на правах аренды 1 слухи
10:23 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» согласовал трансфер защитника загребского «Динамо» Шутало
19 Августа
21:47 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ одолел «Витесс», уступая по итогам первого тайма
21:36 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг – второй игрок, забивший 150 голов в чемпионате Нидерландов в 21 веке
19:30 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» потерял первые очки, не сумев одолеть «Эксельсиора»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» отклонил предложение «Вест Хэма» по Кудусу
12:59 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ хочет арендовать Деста, но при условии, что «Барселона» покроет 40% его зарплаты
09:32 · Германия. Бундеслига
Форсберг интересен двум клубам, но «РБ Лейпциг» хочет оставить игрока
Все новости
Рекомендуем