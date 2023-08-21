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Йосип Шутало стал игроком «Аякса» официально

21 Августа 2023 • 20:37 Комментировать

Пресс-служба амстердамского «Аякса» объявила о подписании хорватского защитника Йосипа Шутало.

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте и в социальных сетях гранда нидерландского футбола. Сообщается, что контракт новичка, который будет выступать за «Аякс» под 37-м номером, подписан до 2028 года. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 21 миллион евро с учётом бонусов.

Напомним, что Шутало ранее представлял загребский «Динамо», в составе которого Йосип выступал с 2014 года. В футболке хорватской национальной команды Шутало провёл восемь встреч.

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Аякс Йосип Шутало трансферы футбола - лето 2023
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