Пресс-служба амстердамского «Аякса» объявила о подписании хорватского защитника Йосипа Шутало.

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте и в социальных сетях гранда нидерландского футбола. Сообщается, что контракт новичка, который будет выступать за «Аякс» под 37-м номером, подписан до 2028 года. Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит 21 миллион евро с учётом бонусов.

Напомним, что Шутало ранее представлял загребский «Динамо», в составе которого Йосип выступал с 2014 года. В футболке хорватской национальной команды Шутало провёл восемь встреч.