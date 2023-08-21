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«Барселона» объявила о трансфере Деста официально

21 Августа 2023 • 10:00 Комментировать

Американский защитник Серджино Дест покинул каталонскую «Барселону», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». Новым местом работы 22-летнего игрока стал нидерландский ПСВ.

Серджино присоединился к клубу из Эйндховена на правах аренды до конца сезона. После стечения срока соглашения ПСВ будет иметь право выкупить защитника у «сине-гранатовых».

Напомним, что Дест перешел в «Барселону» из амстердамского «Аякса» осенью 2020 года. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Милан». Американец принял участие в 14 поединках во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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