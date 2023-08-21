Американский защитник Серджино Дест покинул каталонскую «Барселону», об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых». Новым местом работы 22-летнего игрока стал нидерландский ПСВ.

Серджино присоединился к клубу из Эйндховена на правах аренды до конца сезона. После стечения срока соглашения ПСВ будет иметь право выкупить защитника у «сине-гранатовых».

Напомним, что Дест перешел в «Барселону» из амстердамского «Аякса» осенью 2020 года. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за «Милан». Американец принял участие в 14 поединках во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.