Руководство «Фейеноорда» изучает возможность усиления состава аргентинским полузащитником «Ювентуса» Матиасом Суле.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, нидерландский клуб ведёт переговоры с «Ювентусом» относительно возможной аренды 20-летнего игрока. Сообщается, что ничего определённого между клубами не было, и сделка не находится в продвинутой стадии.

Напомним, что Суле провёл в футболке «бьянконери» 21 матч в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодёжной сборной Аргентины в четыре миллиона евро.