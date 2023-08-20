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«Фейеноорд» интересуется аргентинским талантом «Ювентуса» слухи

20 Августа 2023 • 20:47 Комментировать

Руководство «Фейеноорда» изучает возможность усиления состава аргентинским полузащитником «Ювентуса» Матиасом Суле.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, нидерландский клуб ведёт переговоры с «Ювентусом» относительно возможной аренды 20-летнего игрока. Сообщается, что ничего определённого между клубами не было, и сделка не находится в продвинутой стадии.

Напомним, что Суле провёл в футболке «бьянконери» 21 матч в рамках всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодёжной сборной Аргентины в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фейеноорд трансферы футбола - лето 2023 Матиас Суле
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