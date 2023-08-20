«Фейеноорд» чудом избежал поражения в дерби

Стартовавший с нулевой ничьей в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» во втором туре играл против «Спарты». Чемпионы играли первым номером и постоянно осаждали чужие ворота, но пропускали и пропускали. Шарль-Андреас Брис оформил дубль на стыке таймов. «Фейеноорд» же забил свой первый гол в сезоне только на 77-й минуте, когда отличился Сантьяго Томас Хименес. Лишь перед финальным свистком удалось сравнять счет после удара Лео Сейера - 2:2.