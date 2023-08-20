«Фейеноорд» чудом избежал поражения в дерби

Стартовавший с нулевой ничьей в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» во втором туре играл против «Спарты». Чемпионы играли первым номером и постоянно осаждали чужие ворота, но пропускали и пропускали. Шарль-Андреас Брис оформил дубль на стыке таймов. «Фейеноорд» же забил свой первый гол в сезоне только на 77-й минуте, когда отличился Сантьяго Томас Хименес. Лишь перед финальным свистком удалось сравнять счет после удара Лео Сейера - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Брим Шарль-Андреас40'
|(2:0) Брим Шарль-Андреас54'
|77'Хименес Сантьяго Томас (2:1)
|90'Сейер Лео (2:2)
Олай Ник•Бакари Саид•Вриндс Барт•Велтхёйс Тейс•Вормердам Дьянго•Китолано Джошуа83' (Клемент Пелле (83') •Де Гузман Джонатан65' (Ван Мюллем Джереми (65') • 90'Ван Крой Вито 42'83' (Леуритсен Тобиас (83') •Версейрен Арно•Саито Коки65' (Agustin Anello (65') •Брим Шарль-Андреас74' (Мейссен Рик (74')
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Белен Томас46' (Сейер Лео (46') •Ганцко Давид89' (Дилросун Джавайро (89') •Хартман Квилиндси65' (Минте Янкуба (65') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Джаханбахш Алиреза46' (Траунер Гернот (46') •Стенгс Келвин65' (Уэда Аясэ (65') •Пайшао Игор•Хименес Сантьяго Томас
20 августа. Стадион "Спарта".
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