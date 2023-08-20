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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» чудом избежал поражения в дерби

20 Августа 2023 • 17:30 Комментировать
Спарта Роттердам
2:2
Фейеноорд
окончен

Стартовавший с нулевой ничьей в чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» во втором туре играл против «Спарты». Чемпионы играли первым номером и постоянно осаждали чужие ворота, но пропускали и пропускали. Шарль-Андреас Брис оформил дубль на стыке таймов. «Фейеноорд» же забил свой первый гол в сезоне только на 77-й минуте, когда отличился Сантьяго Томас Хименес. Лишь перед финальным свистком удалось сравнять счет после удара Лео Сейера - 2:2.

Протокол игры  
Спарта Роттердам2:2Фейеноорд
(1:0) Брим Шарль-Андреас40'  
(2:0) Брим Шарль-Андреас54'  
  77'Хименес Сантьяго Томас (2:1)
  90'Сейер Лео (2:2)
Олай НикБакари СаидВриндс БартВелтхёйс ТейсВормердам ДьянгоКитолано Джошуа 83' (Клемент Пелле ( 83') Де Гузман Джонатан 65' (Ван Мюллем Джереми ( 65'  90') Ван Крой Вито  42' 83' (Леуритсен Тобиас ( 83') Версейрен АрноСаито Коки 65' (Agustin Anello ( 65') Брим Шарль-Андреас 74' (Мейссен Рик ( 74')
Запасные: Негли КамиельШондервальдт ЮриВан дер Кюст ДжевенсиоАлемань ПедроDylan van WageningenВан Крой Делано
Велленройтер ТимонГертрейда ЛютсхарелБелен Томас 46' (Сейер Лео ( 46') Ганцко Давид 89' (Дилросун Джавайро ( 89') Хартман Квилиндси 65' (Минте Янкуба ( 65') Виффер МатсТимбер КвинтенДжаханбахш Алиреза 46' (Траунер Гернот ( 46') Стенгс Келвин 65' (Уэда Аясэ ( 65') Пайшао ИгорХименес Сантьяго Томас
Запасные: Зерруки РамизЛопес МаркосВан Ден Белт ТомасMannou BergerКасанвирджо НерайшоЛампру КостантиносЗекиель Дживай
20 августа. Стадион "Спарта".

 

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Фейеноорд Спарта Роттердам
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