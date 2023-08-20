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Защитник «Барселоны» Дест перейдёт в ПСВ на правах аренды слухи

20 Августа 2023 • 13:48 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Серджино Дест ближайший сезон будет выступать в ПСВ на правах аренды, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, у клуба из Нидерландов будет опция выкупа, которая составляет десять миллионов евро. Также отмечается, что «Барселона» будет платить игроку 50% зарплаты.

Контракт 22-летнего американского футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

Первую половину прошлого сезона Дест провел в аренде в «Милане». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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