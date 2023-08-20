«Аякс» согласовал трансфер защитника загребского «Динамо» Шутало

Защитник загребского «Динамо» Йосип Шутало продолжит карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка по переходу 23-летнего хорвата в амстердамский клуб полностью согласована. Сумма трансфера составит 21 миллион евро с учётом бонусов.

В текущем сезоне Шутало успел провести в составе «Динамо» семь матчей, в которых он отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 18 миллионов евро.

В двух турах чемпионата Нидерландов «Аякс» набрал четыре очка и сейчас занимает второе место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Амстердама проведёт 3 сентября против «Фортуны».