ПСВ одолел «Витесс», уступая по итогам первого тайма

Победно стартовавшие в Эредивизии «Витесс» и ПСВ сошлись в матче второго тура. Хозяева мало в чем уступали именитому сопернику и открыли счет. Кацпер Козловски не попал по чужим воротам, но Марко ван Гинкел успешно подправил. ПСВ отыгрался после перерыва, Исмаэль Сайбари на грани офсайда сравнял счет. Тут же Гиан де Регт зарядил в перекладину, а у гостей Йорбе Вертессен свой шанс использовал - 2:1. Он же заработал пенальти, и Люк де Йонг забил третий гол. ПСВ вышел в единоличные лидеры с 6 очками в активе.