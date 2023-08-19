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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ одолел «Витесс», уступая по итогам первого тайма

19 Августа 2023 • 21:47 Комментировать
Витесс
1:3
ПСВ
окончен

Победно стартовавшие в Эредивизии «Витесс» и ПСВ сошлись в матче второго тура. Хозяева мало в чем уступали именитому сопернику и открыли счет. Кацпер Козловски не попал по чужим воротам, но Марко ван Гинкел успешно подправил. ПСВ отыгрался после перерыва, Исмаэль Сайбари на грани офсайда сравнял счет. Тут же Гиан де Регт зарядил в перекладину, а у гостей Йорбе Вертессен свой шанс использовал - 2:1. Он же заработал пенальти, и Люк де Йонг забил третий гол. ПСВ вышел в единоличные лидеры с 6 очками в активе.

Протокол игры  
Витесс1:3ПСВ
(1:0) Ван Гинкел Марко19'  
  48'Сайбари Исмаэль (1:1)
  64'Вертессен Йорбе (1:2)
  70'Де Йонг Люк (1:3)
Ром ЭлойАркус Карлан 83' (Mats Egbrink ( 83') Ороз АлоисИсима-Мирен НиколяКорнелисс ЭнцоТилеманс МатейсМёленстен МеллеКозловски Кацпер 58' (Манхуф Миллион ( 58') Ван Гинкел МаркоAmine Boutrah 83' (Ван Звам Джованни ( 83') Хамулич Саид 58' (Де Регт Гиан ( 58')
Запасные: Jordi AltenaРайцигер ДаанMilano JonathansВан Дейвенбооден СимонШуберт МаркусЯпи Ромарик
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 46' (Схаутен Йерди ( 46'  50') Боскальи ОливьеВан Анхольт Патрик 57' (Самбо Шуранди ( 57') Сангаре ИбрахимВеерман ЙоэйБакайоко Жоан 46' (Тиль Гус ( 46') Бабади Исаак 46' (Сайбари Исмаэль ( 46') Вертессен Йорбе 87' (Эль-Гази Анвар ( 87') Де Йонг Люк
Запасные: Тильман МаликДроммел ЙоэлВатерман БойПепи Рикардо
19 августа. Стадион "Гелредом" (Арнем).

 

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