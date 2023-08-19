ПСВ одолел «Витесс», уступая по итогам первого тайма

Победно стартовавшие в Эредивизии «Витесс» и ПСВ сошлись в матче второго тура. Хозяева мало в чем уступали именитому сопернику и открыли счет. Кацпер Козловски не попал по чужим воротам, но Марко ван Гинкел успешно подправил. ПСВ отыгрался после перерыва, Исмаэль Сайбари на грани офсайда сравнял счет. Тут же Гиан де Регт зарядил в перекладину, а у гостей Йорбе Вертессен свой шанс использовал - 2:1. Он же заработал пенальти, и Люк де Йонг забил третий гол. ПСВ вышел в единоличные лидеры с 6 очками в активе.
Протокол игры
|(1:0) Ван Гинкел Марко19'
|48'Сайбари Исмаэль (1:1)
|64'Вертессен Йорбе (1:2)
|70'Де Йонг Люк (1:3)
Ром Элой•Аркус Карлан83' (Mats Egbrink (83') •Ороз Алоис•Исима-Мирен Николя•Корнелисс Энцо•Тилеманс Матейс•Мёленстен Мелле•Козловски Кацпер58' (Манхуф Миллион (58') •Ван Гинкел Марко•Amine Boutrah83' (Ван Звам Джованни (83') •Хамулич Саид58' (Де Регт Гиан (58')
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре46' (Схаутен Йерди (46') • 50'Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик57' (Самбо Шуранди (57') •Сангаре Ибрахим•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан46' (Тиль Гус (46') •Бабади Исаак46' (Сайбари Исмаэль (46') •Вертессен Йорбе87' (Эль-Гази Анвар (87') •Де Йонг Люк
Запасные: Тильман Малик•Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Пепи Рикардо
19 августа. Стадион "Гелредом" (Арнем).
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