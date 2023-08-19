Люк де Йонг – второй игрок, забивший 150 голов в чемпионате Нидерландов в 21 веке

Нападающий ПСВ Люк де Йонг поразил ворота «Витесса».

32-летний футболист отличился на 70-й минуте поединка второго тура Эредивизи, реализовав пенальти. По данным Opta, этот гол стал для капитана эйндховенцев 150-м в рамках чемпионата Нидерландов. Де Йонг – лишь второй игрок, достигший этого показателя с начала текущего века. Прежде это удавалось только Клаасу-Яну Хунтелаару, на счету которого 154 мяча. За всю историю данная отметка покорилась 16 футболистам.

Люк де Йонг вернулся в ПСВ в июле прошлого года, перебравшись из «Севильи». Ранее он представлял цвета команды с 2014 по 2019 год, а на старте карьеры также выступал за «Твенте» и «де Графсхап».