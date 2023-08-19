«Аякс» потерял первые очки, не сумев одолеть «Эксельсиора»

Во втором туре чемпионате Нидерландов «Аякс» гостил у «Эксельсиора». Амстердамцы не имели большого перевеса ни в чем, кроме контроля мяча и количестве угловых, а по ходу игры не только вели, но и уступали. Голы Брайана Бробби и Дэви Классена принесли фавориту только ничью - 2:2. У команд по 4 очка после двух туров.