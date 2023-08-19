«Аякс» потерял первые очки, не сумев одолеть «Эксельсиора»

Во втором туре чемпионате Нидерландов «Аякс» гостил у «Эксельсиора». Амстердамцы не имели большого перевеса ни в чем, кроме контроля мяча и количестве угловых, а по ходу игры не только вели, но и уступали. Голы Брайана Бробби и Дэви Классена принесли фавориту только ничью - 2:2. У команд по 4 очка после двух туров.
Протокол игры
|25'Бробби Брайан (0:1)
|(1:1) Хореман Сибе45'
|(2:1) Аграфиотис Николас48'
|72'Классен Дэви (2:2)
Ван Гассел Стейн•Хореман Сибе75' (Санчес-Фернандес Деренсили (75') •Виделль Каспер•Сеймор Серано60' (Бенита Мимеирхель (60') •Загре Артур•Науйокс Ноа86' (Удденес Оскар (86') •Эль-Яакуби Редуан•Бас Юлиан•Дриауех Каухайб75' (Ньивпорт Свен (75') •Аграфиотис Николас60' (Richie Omorowa (60') •Лампру Лазарос
Запасные: Кёйпер Паскаль•Алблас Норберт
Гортер Джей•Ренсх Девайн•Медич Яков90' (Хлинссон Кристиан (90') •Хато Йоррель•Салах-Эддин Анасс46' (Вейндал Оуэн (46') •Тахирович Бенджамин•Ван ден Бомен Бранко60' (Классен Дэви (60') •Боргес Карлос60' (Тейлор Кеннет (60') •Кудус Мохаммед•Бергвейн Стевен•Бробби Брайан
19 августа. Стадион "Van Donge and De Roo Stadion".
Бан пользователя