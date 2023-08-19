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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» потерял первые очки, не сумев одолеть «Эксельсиора»

19 Августа 2023 • 19:30 Комментировать
Эксельсиор
2:2
Аякс
окончен

Во втором туре чемпионате Нидерландов «Аякс» гостил у «Эксельсиора». Амстердамцы не имели большого перевеса ни в чем, кроме контроля мяча и количестве угловых, а по ходу игры не только вели, но и уступали. Голы Брайана Бробби и Дэви Классена принесли фавориту только ничью - 2:2. У команд по 4 очка после двух туров.

Протокол игры  
Эксельсиор2:2Аякс
  25'Бробби Брайан (0:1)
(1:1) Хореман Сибе45'  
(2:1) Аграфиотис Николас48'  
  72'Классен Дэви (2:2)
Ван Гассел СтейнХореман Сибе 75' (Санчес-Фернандес Деренсили ( 75') Виделль КасперСеймор Серано 60' (Бенита Мимеирхель ( 60') Загре АртурНауйокс Ноа 86' (Удденес Оскар ( 86') Эль-Яакуби РедуанБас ЮлианДриауех Каухайб 75' (Ньивпорт Свен ( 75') Аграфиотис Николас 60' (Richie Omorowa ( 60') Лампру Лазарос
Запасные: Кёйпер ПаскальАлблас Норберт
Гортер ДжейРенсх ДевайнМедич Яков 90' (Хлинссон Кристиан ( 90') Хато ЙоррельСалах-Эддин Анасс 46' (Вейндал Оуэн ( 46') Тахирович БенджаминВан ден Бомен Бранко 60' (Классен Дэви ( 60') Боргес Карлос 60' (Тейлор Кеннет ( 60') Кудус МохаммедБергвейн СтевенБробби Брайан
Запасные: Рамай ДиантСанчес ХорхеСетфорд ЧарлиРасмуссен КристианФитц-Джим КиянГодс МикаВос СилваноАэртссен Оливье
19 августа. Стадион "Van Donge and De Roo Stadion".

 

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