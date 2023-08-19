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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ хочет арендовать Деста, но при условии, что «Барселона» покроет 40% его зарплаты

19 Августа 2023 • 12:59 Комментировать
Витесс
...
ПСВ
1 5.70 X 4.50 2 1.53
Через 5 ч. 39 мин.

ПСВ Эйндховен готов приютить защитника каталонской «Барселоны» Серджино Деста. По информации от журналиста Херарда Ромеро, нидерландский клуб хочет арендовать футболиста сборной США на один сезон.

При этом источник уточняет, что ПСВ согласится на сделку только при одном условии. Клуб из Эйндховена хочет, чтобы «Барселона» покрывала 40% годовой зарплаты Деста, которая составляет 6 миллионов евро в год.

Деста ранее также связывали с переходом во французскую «Ниццу». В чемпионате Нидерландов футболист уже выступал в составе амстердамского «Аякса», откуда и перешёл в «Барселону» летом 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСВ Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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