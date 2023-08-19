Ван Бастен подколол Криштиану Роналду: «Я играл бы лучше него в 38 лет»

Бывший нидерландский нападающий Марко ван Бастен, преждевременно завершивший карьеру из-за травм, прокомментировал выступления португальца Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Ван Бастен считает, что он мог бы выглядеть и поубедительнее.

- Роналду 38 лет, да, он активен, это так. Есть еще силы, может, даже больше, чем у меня. Но кто знает, как я выступал бы в 38 лет? Мне кажется, что я мог бы выступать даже лучше него, - цитирует слова ван Бастена De Cor.

Напомним, что ван Бастен в ходе своей карьеры выступал за амстердамский «Аякс» и «Милан», трижды при это выиграв «Золотой Мяч».