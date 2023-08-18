«Милан» отдаст нападающего в аренду

19-летний сербский нападающий Марко Лазетич близок к уходу из «Милана», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, перспективного футболиста подпишет «Фортуна». Нидерландский клуб арендует игрока до завершения следующего сезона.

Лазетич играет за «россонери» с января прошлого года. На вторую часть минувшей кампании форвард был арендован австрийским «Альтахом», сыграв десять поединков без результативных действий. На его счету пять забитых мячей в восьми матчах за молодежную команду «Милана».