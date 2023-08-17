Защитник «Фейеноорда» Маркус Педерсен продолжит карьеру в «Сассуоло», об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, 25-летний футболист пополнит ряды команды из Италии на правах аренды с обязательным выкупом за семь миллионов евро, если она сохранит прописку в элитном дивизионе Италии.

Педерсен пополнил ряды «Фейеноорда» летом 2021 года, перейдя из «Молде» за два миллиона евро.

23-летний футболист дебютировал за национальную сборную Норвегии в сентябре 2021 года и с тех пор принял участие в 18 играх, в которых смог отметиться тремя результативными передачами партнёрам по команде.