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Источник: Защитник «Фейеноорда» заключил контракт с «Сассуоло» слухи

17 Августа 2023 • 23:27 Комментировать

Защитник «Фейеноорда» Маркус Педерсен продолжит карьеру в «Сассуоло», об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, 25-летний футболист пополнит ряды команды из Италии на правах аренды с обязательным выкупом за семь миллионов евро, если она сохранит прописку в элитном дивизионе Италии.

Педерсен пополнил ряды «Фейеноорда» летом 2021 года, перейдя из «Молде» за два миллиона евро.

23-летний футболист дебютировал за национальную сборную Норвегии в сентябре 2021 года и с тех пор принял участие в 18 играх, в которых смог отметиться тремя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Фейеноорд Сассуоло Маркус Педерсен трансферы футбола - лето 2023
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