​Роббен начинает обучаться на тренера – он пройдёт стажировку в «Гронингене»

Известный в прошлом футболист Арьен Роббен в будущем может попробовать себя на тренерском поприще. 39-летний нидерландец начинает курс по получению тренерской лицензии. Для начала Роббен пройдёт стажировку в родном «Гронингене». Как сообщает пресс-служба клуба, Арьен будет два раза в неделю стажироваться с несколькими командами клуба, уделяя особое внимание команде в возрастной категории до 18 лет.

«Для меня важно узнать, будет ли мне это по-прежнему нравиться через год, подойдёт ли мне это», - отметил Роббен.

По ходу своей карьеры Арьен Роббен поиграл за «Гронинген», «ПСВ», «Челси», «Реал» и «Баварию».