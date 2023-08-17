Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Роббен начинает обучаться на тренера – он пройдёт стажировку в «Гронингене»

17 Августа 2023 • 17:55 Комментировать

Известный в прошлом футболист Арьен Роббен в будущем может попробовать себя на тренерском поприще. 39-летний нидерландец начинает курс по получению тренерской лицензии. Для начала Роббен пройдёт стажировку в родном «Гронингене». Как сообщает пресс-служба клуба, Арьен будет два раза в неделю стажироваться с несколькими командами клуба, уделяя особое внимание команде в возрастной категории до 18 лет.

«Для меня важно узнать, будет ли мне это по-прежнему нравиться через год, подойдёт ли мне это», - отметил Роббен.

По ходу своей карьеры Арьен Роббен поиграл за «Гронинген», «ПСВ», «Челси», «Реал» и «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гронинген Арьен Роббен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
17:55 · Нидерланды. Эредивизие
​Роббен начинает обучаться на тренера – он пройдёт стажировку в «Гронингене»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Вест Хэма» проведёт новые переговоры по трансферу Кудуса
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется вингером ПСВ Бакайоко
12:44 · Англия. Премьер-лига
Окружение Кудуса мешает переговорам с «Аяксом» и «Брайтоном»
11:42 · Нидерланды. Эредивизие
Дест может вернуться в Нидерланды, в его услугах заинтересован местный клуб
16 Августа
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» объявил о трансфере воспитанника «Арсенала» официально
13:24 · Нидерланды. Эредивизие
«Порту» хочет подписать игрока «Аякса»
14 Августа
21:19 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» нашёл замену Верратти
13 Августа
17:42 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» в меньшинстве не смог забить «Фортуне»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
02:11 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Аякса» высказался о будущем Кудуса на фоне интереса грандов АПЛ
12 Августа
23:17 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» дожал «Хераклес» в концовке
19:28 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разобрался с «Утрехтом» на старте сезона
01:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» покупает защитника сборной Хорватии за 23 млн евро
10 Августа
21:35 · Германия. Бундеслига
ПСВ арендовал полузащитника «Баварии» официально
Все новости
Рекомендуем