Дест может вернуться в Нидерланды, в его услугах заинтересован местный клуб

Защитник «Барселоны» Серджино Дест в ближайшее время может вернуться в чемпионат Нидерландов, где ранее выступал за амстердамский «Аякс». По информации от инсайдера Рика Эльфринка, американский фуллбек интересен ПСВ Эйндховен.

Дест до сих пор не смог найти себе новый клуб после того, как «Милан» в конце прошлого сезона отказался выкупать его из аренды на постоянной основе. На предсезонной подготовке Серджино не смог впечатлить главного тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса, и сейчас руководство «сине-гранатовых» активно работает над его продажей.

В прошлом сезоне Дест провёл 8 матчей в Серии А, где не отметился ни одним результативным действием.