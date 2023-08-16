«Порту» хочет подписать игрока «Аякса»

Мексиканский полузащитник Хорхе Санчес, который выступает в чемпионате Нидерландов за амстердамский «Аякс», может трудоустроиться в Португалии. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, в услугах футболиста заинтересован «Порту». «Драконы» рассчитывают взять игрока в аренду до завершения сезона-2023/2024.

Санчес перешел в «Аякс» летом 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Хорхе оценивается в пять миллионов.

В минувшем розыгрыше Эредивизии мексиканец провел 17 матчей, забил два гола и отдал три ассиста.