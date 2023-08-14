«ПСЖ» нашёл замену Верратти

Хавбек нидерландского ПСВ Ибрагим Сангаре может перебраться в чемпионат Франции, об этом стало известно журналисту Фабрису Хоукинсу.

Согласно данным инсайдера, в услугах игрока заинтересован «ПСЖ». Парижский топ-клуб рассматривает Ибрагима в качестве альтернативы Марко Верратти, если итальянец покинет команду этим летом. У хавбека есть варианты трудоустройства в Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Сангаре провел 45 поединков за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами. Срок действующего контракта игрока с нидерландским грандом истекает летом 2027 года.