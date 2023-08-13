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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» в меньшинстве не смог забить «Фортуне»

13 Августа 2023 • 17:42 Комментировать
Фейеноорд
0:0
Фортуна Ситтард
окончен

«Фейеноорд» стартовал в новом чемпионате Нидерландов домашней игрой против «Фортуны». На судьбу поединка большое влияние оказало удаление защитника Барта Ниукопа на 25-й минуте, и роттердамцам пришлось заметно сложнее в этой встрече. Тем не менее, они чаще контролировали   мяч и создавали моменты, однако открыть счет не смогли - 0:0.

Протокол игры  
Фейеноорд0:0Фортуна Ситтард
Бейло ЮстинНиукоп Барт  25'Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман Квилиндси 76' (Уэда Аясэ ( 76') Виффер МатсТимбер Квинтен 76' (Джаханбахш Алиреза ( 76') Зерруки Рамиз 35' (Белен Томас ( 35') Стенгс Келвин 84' (Ван Ден Белт Томас ( 84') Хименес Сантьяго ТомасПайшао Игор 84' (Минте Янкуба ( 84')
Запасные: Лопес МаркосДилросун ДжавайроЛампру КостантиносПедерсен Маркус ГольмгренСейер ЛеоВелленройтер ТимонХендрикс Рамон
Пандур ИворПинту Иву  36'Гут Родриго  68'Сиовас Димитрис  62'Вита Реми 60' (Дейкс Митчелл ( 60') Дуарте Дерой  89'Халилович Ален 85' (Ферати Арианит ( 85') Розье Лорейнц 75' (Озьякуп Огузхан ( 75') Tijjani Noslin  90'Гладон ПолКордоба Иньиго
Запасные: Mouhamed BelkheirМаркело НатангелоMilan RobberechtsФофана СадикТашчи ТунаханХендрикс ТомStipe RadicКопманс Люк
13 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Фортуна Ситтард
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