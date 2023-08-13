«Фейеноорд» в меньшинстве не смог забить «Фортуне»

«Фейеноорд» стартовал в новом чемпионате Нидерландов домашней игрой против «Фортуны». На судьбу поединка большое влияние оказало удаление защитника Барта Ниукопа на 25-й минуте, и роттердамцам пришлось заметно сложнее в этой встрече. Тем не менее, они чаще контролировали мяч и создавали моменты, однако открыть счет не смогли - 0:0.