«Фейеноорд» в меньшинстве не смог забить «Фортуне»

«Фейеноорд» стартовал в новом чемпионате Нидерландов домашней игрой против «Фортуны». На судьбу поединка большое влияние оказало удаление защитника Барта Ниукопа на 25-й минуте, и роттердамцам пришлось заметно сложнее в этой встрече. Тем не менее, они чаще контролировали мяч и создавали моменты, однако открыть счет не смогли - 0:0.
Протокол игры
Бейло Юстин•Ниукоп Барт• 25'Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси76' (Уэда Аясэ (76') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен76' (Джаханбахш Алиреза (76') •Зерруки Рамиз35' (Белен Томас (35') •Стенгс Келвин84' (Ван Ден Белт Томас (84') •Хименес Сантьяго Томас•Пайшао Игор84' (Минте Янкуба (84')
Пандур Ивор•Пинту Иву• 36'Гут Родриго• 68'Сиовас Димитрис• 62'Вита Реми60' (Дейкс Митчелл (60') •Дуарте Дерой• 89'Халилович Ален85' (Ферати Арианит (85') •Розье Лорейнц75' (Озьякуп Огузхан (75') •Tijjani Noslin• 90'Гладон Пол•Кордоба Иньиго
13 августа. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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