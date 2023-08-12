«Аякс» дожал «Хераклес» в концовке

В новом чемпионате Нидерландов «Аякс» стартовал матчем против «Хераклеса». Фавориты постоянно обстреливали чужие ворота, но пропустили первыми. В компенсированное время первого тайма Марио Энгельс удачно сработал на добивании. Еще до перерыва «Аякс» сравнял, это Яков Медич поразил цель дальним ударом. Лишь на 75-й минуте амстердамцы добились своего, Мохамед Кудус в пределах штрафной замкнул передачу от Бенджамина Тахировича. На 85-й минуте увеличил перевес Стевен Бергвейн, в одиночку соорудивший красивый гол, - 3:1. Он же забил пенальти перед финальным свистком - 4:1.
Протокол игры
|45'Энгельс Марио (0:1)
|(1:1) Медич Яков45'
|(2:1) Кудус Мохаммед75'
|(3:1) Бергвейн Стевен85'
|(4:1) Бергвейн Стевен90'
Рульи Херонимо32' (Гортер Джей (32') •Ренсх Девайн• 74'Медич Яков•Хато Йоррель•Салах-Эддин Анасс89' (Боргес Карлос (89') •Тахирович Бенджамин•Тейлор Кеннет61' (Классен Дэви (61') •Ван ден Бомен Бранко•Кудус Мохаммед•Бробби Брайан89' (Вейндал Оуэн (89') •Бергвейн Стевен
Браувер Микаэль•Бакбоорд Навайо•Sven Sonnenberg•Хоогма Джастин• 10'Виллемс Джетро69' (Роскен Рубен (69') •Де Кеерсмакер Брайан•Уахим Анас 56'69' (Вейинович Марко (69') •Нанкиши Абденего68' (Лимбомбе Брайан (68') •Энгельс Марио• 58'Ханссон Эмиль89' (Diego van Oorschot (89') •Хорнкамп Ииц45' (Брюнс Томас (45') 74'
12 августа. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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