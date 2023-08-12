«Аякс» дожал «Хераклес» в концовке

В новом чемпионате Нидерландов «Аякс» стартовал матчем против «Хераклеса». Фавориты постоянно обстреливали чужие ворота, но пропустили первыми. В компенсированное время первого тайма Марио Энгельс удачно сработал на добивании. Еще до перерыва «Аякс» сравнял, это Яков Медич поразил цель дальним ударом. Лишь на 75-й минуте амстердамцы добились своего, Мохамед Кудус в пределах штрафной замкнул передачу от Бенджамина Тахировича. На 85-й минуте увеличил перевес Стевен Бергвейн, в одиночку соорудивший красивый гол, - 3:1. Он же забил пенальти перед финальным свистком - 4:1.