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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» дожал «Хераклес» в концовке

12 Августа 2023 • 23:17 Комментировать
Аякс
4:1
Хераклес
окончен

В новом чемпионате Нидерландов «Аякс» стартовал матчем против «Хераклеса». Фавориты постоянно обстреливали чужие ворота, но пропустили первыми. В компенсированное время первого тайма Марио Энгельс удачно сработал на добивании. Еще до перерыва «Аякс» сравнял, это Яков Медич поразил цель дальним ударом. Лишь на 75-й минуте амстердамцы добились своего, Мохамед Кудус в пределах штрафной замкнул передачу от Бенджамина Тахировича. На 85-й минуте увеличил перевес Стевен Бергвейн, в одиночку соорудивший красивый гол, - 3:1. Он же забил пенальти перед финальным свистком - 4:1.

Протокол игры  
Аякс4:1Хераклес
  45'Энгельс Марио (0:1)
(1:1) Медич Яков45'  
(2:1) Кудус Мохаммед75'  
(3:1) Бергвейн Стевен85'  
(4:1) Бергвейн Стевен90'  
Рульи Херонимо 32' (Гортер Джей ( 32') Ренсх Девайн  74'Медич ЯковХато ЙоррельСалах-Эддин Анасс 89' (Боргес Карлос ( 89') Тахирович БенджаминТейлор Кеннет 61' (Классен Дэви ( 61') Ван ден Бомен БранкоКудус МохаммедБробби Брайан 89' (Вейндал Оуэн ( 89') Бергвейн Стевен
Запасные: Рамай ДиантСанчес ХорхеРасмуссен КристианГодс МикаВос СилваноАэртссен ОливьеХлинссон Кристиан
Браувер МикаэльБакбоорд НавайоSven SonnenbergХоогма Джастин  10'Виллемс Джетро 69' (Роскен Рубен ( 69') Де Кеерсмакер БрайанУахим Анас  56' 69' (Вейинович Марко ( 69') Нанкиши Абденего 68' (Лимбомбе Брайан ( 68') Энгельс Марио  58'Ханссон Эмиль 89' (Diego van Oorschot ( 89') Хорнкамп Ииц 45' (Брюнс Томас ( 45'  74')
Запасные: Timo JansinkSem SchepermanAntonio SatrianoЧестич Сава-АрангелStijn BultmanЯлвинг РобинВиекхофф Яннес
12 августа. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Аякс Хераклес
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