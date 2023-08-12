ПСВ разобрался с «Утрехтом» на старте сезона

Во втором матче сезона в Эредивизии ПСВ принимал «Утрехт». Поединок получился напряжённым с небольшим количеством моментов. Команда из Эйндховена играла первым номером и в итоге отпраздновала победу со счетом 2:0. Победный гол на 45-й минуте забил Ноа Ланг. Йорбе Вертессен, вышедший на замену, отличился во втором тайме.