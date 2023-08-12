ПСВ разобрался с «Утрехтом» на старте сезона

Во втором матче сезона в Эредивизии ПСВ принимал «Утрехт». Поединок получился напряжённым с небольшим количеством моментов. Команда из Эйндховена играла первым номером и в итоге отпраздновала победу со счетом 2:0. Победный гол на 45-й минуте забил Ноа Ланг. Йорбе Вертессен, вышедший на замену, отличился во втором тайме.
Протокол игры
(1:0) Ланг Ноа 45'
(2:0) Вертессен Йорбе 77'
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан• 55'Рамальо Андре• 48'Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Сангаре Ибрахим•Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан•Бабади Исаак46' (Сайбари Исмаэль (46') •Ланг Ноа•Де Йонг Люк
Баркас Василис•Тер Авест Хидде•Ван дер Хорн Майк• 47'Модибо Саньян•Эль-Каруани Суфьян•Тоорнстра Йенс•Йенсен Виктор•Боздоган Джан•Бут Тейлор41' (Азаркан Маруан (41') •Дувикас Анастасиос•Сёнтьенс Матс
12 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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