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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ разобрался с «Утрехтом» на старте сезона

12 Августа 2023 • 19:28 Комментировать
ПСВ
2:0
Утрехт
окончен

Во втором матче сезона в Эредивизии ПСВ принимал «Утрехт». Поединок получился напряжённым с небольшим количеством моментов. Команда из Эйндховена играла первым номером и в итоге отпраздновала победу со счетом 2:0. Победный гол на 45-й минуте забил Ноа Ланг. Йорбе Вертессен, вышедший на замену, отличился во втором тайме.

Протокол игры  
ПСВ2:0Утрехт

(1:0) Ланг Ноа 45'

(2:0) Вертессен Йорбе 77'

  
Бенитес ВальтерТезе Джордан  55'Рамальо Андре  48'Боскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикСангаре ИбрахимВеерман ЙоэйБакайоко ЖоанБабади Исаак 46' (Сайбари Исмаэль ( 46') Ланг НоаДе Йонг Люк
Запасные: Тильман МаликДроммел ЙоэлВатерман БойПепи РикардоВертессен ЙорбеTygo LandСамбо ШурандиМвене ФиллиппТиль Гус
Баркас ВасилисТер Авест ХиддеВан дер Хорн Майк  47'Модибо СаньянЭль-Каруани СуфьянТоорнстра ЙенсЙенсен ВикторБоздоган ДжанБут Тейлор 41' (Азаркан Маруан ( 41') Дувикас АнастасиосСёнтьенс Матс
Запасные: Дескотт АнтониВиргевер НикСент Джейго ТоммиРаатси КэлвинЙеннер ИварВан дер Марел МаркБрандерхорст МаттейсБауссайд ОтманЛабьяд Закария
12 августа. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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