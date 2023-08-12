Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» покупает защитника сборной Хорватии за 23 млн евро

12 Августа 2023 • 01:48 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
Через 18 ч. 2 мин.

Центральный защитник загребского «Динамо» Йосип Шутало в скором времени перейдёт в «Аякс».

Амстердамцы близки к полной договорённости по трансферу 23-летнего игрока. Как информирует инсайдер Николо Скира, стоимость сделки составит 21 млн евро, ещё 2 млн загребское «Динамо» получит в качестве бонусов. Хорват подпишет с нидерландским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года. Будущая зарплата центрбека оценивается в 2 млн евро в год.

Йосип Шутало отыграл 86 матчей в составе «Динамо» из Загреба, отметившись шестью голами. За национальную сборную Хорватии футболист провёл восемь встреч. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Динамо Загреб Йосип Шутало трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯКС ХЕРАКЛЕС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Волендам Волендам
Витесс Витесс
1
2
3.75 3.85 1.90
Видео
12.08.23 в 17:30
ПСВ ПСВ
Утрехт Утрехт
1.30 5.20 9.80
Видео
12.08.23 в 19:45
Херенвен Херенвен
Валвейк Валвейк
1.94 3.60 3.75
Видео
12.08.23 в 21:00
Аякс Аякс
Хераклес Хераклес
Видео
12.08.23 в 22:00
ПЕК Зволле ПЕК Зволле
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
2.70 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
01:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» покупает защитника сборной Хорватии за 23 млн евро
10 Августа
21:35 · Германия. Бундеслига
ПСВ арендовал полузащитника «Баварии» официально
15:32 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» нашла усиление в ПСВ
14:38 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» раскрыл сумму трансфера Альвареса в «Вест Хэм» официально
09 Августа
15:46 · Германия. Бундеслига
​В «Боруссии» отрицают, что были близки к трансферу Эдсона Альвареса
12:09 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» предложил загребскому «Динамо» 20 миллионов евро за Шутало
07 Августа
23:00 · Германия. Бундеслига
Ито договорился о контракте с «Аяксом» слухи
17:21 · Россия. Премьер-лига
Лучшего бомбардира в истории сборной Молдовы не будет РПЛ официально
13:54 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» подписал звёздного полузащитника на замену Райсу
06 Августа
12:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» купил хорватского защитника официально
05 Августа
14:44 · Англия. Премьер-лига
Воспитанник «Челси» интересен трём клубам, но Почеттино хочет его оставить
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил за Альвареса чуть более 30 миллионов евро, но «Аякс» хочет больше
11:46 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Аякса» хочет наложить вето на переход Сперцяна
09:28 · Россия. Премьер-лига
«Аякс» не прекращает переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» стремится завершить трансфер Альвареса в ближайшие дни слухи
Все новости
Рекомендуем