«Аякс» покупает защитника сборной Хорватии за 23 млн евро

Центральный защитник загребского «Динамо» Йосип Шутало в скором времени перейдёт в «Аякс».

Амстердамцы близки к полной договорённости по трансферу 23-летнего игрока. Как информирует инсайдер Николо Скира, стоимость сделки составит 21 млн евро, ещё 2 млн загребское «Динамо» получит в качестве бонусов. Хорват подпишет с нидерландским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года. Будущая зарплата центрбека оценивается в 2 млн евро в год.

Йосип Шутало отыграл 86 матчей в составе «Динамо» из Загреба, отметившись шестью голами. За национальную сборную Хорватии футболист провёл восемь встреч.