«Аякс» предложил загребскому «Динамо» 20 миллионов евро за Шутало

Защитник загребского «Динамо» Йосип Шутало может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб предложил за 23-летнего хорвата 20 миллионов евро плюс бонусы. «Аякс» ожидает получить ответ в течение двух дней, иначе готов будет обратить своё внимание на другие варианты.

Действующий контракт Шутало с загребским «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей команды пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.