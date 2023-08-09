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«Аякс» предложил загребскому «Динамо» 20 миллионов евро за Шутало

09 Августа 2023 • 12:09 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
12.08 21:00

Защитник загребского «Динамо» Йосип Шутало может продолжить карьеру в «Аяксе». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, нидерландский клуб предложил за 23-летнего хорвата 20 миллионов евро плюс бонусы. «Аякс» ожидает получить ответ в течение двух дней, иначе готов будет обратить своё внимание на другие варианты.

Действующий контракт Шутало с загребским «Динамо» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе своей команды пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Динамо Загреб Йосип Шутало трансферы футбола - лето 2023
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